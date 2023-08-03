Таксист подслушал разговор пассажира и предотвратил атаку на военкомат под Воронежем

Под Воронежем таксист предотвратил поджог военкомата, сдав полицейским пенсионера, который ехал на место преступления. Водитель узнал о планах мужчины во время его разговора по телефону, сообщает Mash.

39-летний таксист услышал, что пассажира насчёт поджога инструктирует по телефону его собеседник, у самого пенсионера с собой была сумка. Водитель обратился в полицию.

Полицейские нашли у россиянина в сумке бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и ветошь. Задержанный начал оправдываться, что ему "позвонили сотрудники Центробанка", заявили про взятый на его имя кредит в 5,5 млн рублей и потребовали поджечь военкомат с якобы находящимися внутри преступниками.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело, несмотря на отсутствие факта самого преступления.