Таксист подслушал разговор пассажира и предотвратил атаку на военкомат под Воронежем
Таксист сдал полиции пенсионера, который ехал поджигать военкомат под Воронежем
Под Воронежем таксист предотвратил поджог военкомата, сдав полицейским пенсионера, который ехал на место преступления. Водитель узнал о планах мужчины во время его разговора по телефону, сообщает Mash.
39-летний таксист услышал, что пассажира насчёт поджога инструктирует по телефону его собеседник, у самого пенсионера с собой была сумка. Водитель обратился в полицию.
Полицейские нашли у россиянина в сумке бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и ветошь. Задержанный начал оправдываться, что ему "позвонили сотрудники Центробанка", заявили про взятый на его имя кредит в 5,5 млн рублей и потребовали поджечь военкомат с якобы находящимися внутри преступниками.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело, несмотря на отсутствие факта самого преступления.
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