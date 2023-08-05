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5 августа, 10:45

Москвич украл у пенсионерки 400 тысяч рублей под предлогом ремонта розетки

В Москве мужчина украл 400 тысяч рублей в квартире пенсионерки под предлогом ремонта розетки. По данным столичной прокуратуры, это произошло на улице Рассказовской. Злоумышленник пришёл к женщине вместе со знакомым, чтобы отвлечь её. Причём в дом он зашёл в медицинской маске и кепке, чтобы скрыть лицо, но это в итоге не уберегло его от задержания.

Злоумышленник в маске и кепке вместе со знакомым заходит в дом пенсионерки. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Пока его знакомый чинил на кухне кран, злоумышленник под предлогом ремонта розетки прошёл в спальню. Отодвинув кровать от стенки, он увидел под матрасом денежные средства в сумме 400 тысяч рублей, которые сразу же убрал к себе в карман, после чего вместе с другом покинул квартиру", — отметили в прокуратуре.

Мужчине предъявили обвинение по статье УК "Кража", суд заключил его под стражу.

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Ранее Лайф писал, что мошенники украли у 88-летней пенсионерки из Подмосковья более десяти миллионов рублей. Аферисты пообещали ей "льготы" за статус ребёнка войны.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Никита Осипов
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