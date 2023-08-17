"Страшно за себя и за детей": Адвокат вдовы Градского раскрыла детали нового ограбления загородного дома

После очередного ограбления загородного дома народного артиста России Александра Градского оттуда пропали личные вещи. Среди них — дорогие антикварные стулья, семейные фотографии и другое. Об этом рассказала адвокат вдовы артиста Марины Коташенко. В момент ограбления женщины не было дома.

"Она живёт с маленькими детьми в другом доме, неподалёку. Марина — в состоянии шока. Ей страшно и за себя, и за детей. До сих пор между наследниками нет понимания, как сохранить имущество Александра Градского на период судебного спора", — рассказала адвокат в беседе с kp.ru.

Она добавила, что "большой, богатый, красивый дом" Градского на данный момент находится под угрозой. Его никто не охраняет, там даже нет видеокамер, а слухи обо всём этом ходят как минимум среди работников.

"Мы никого не обвиняем, но у всех членов семьи есть ключи от дома. Марина всегда считала, что семейный вопрос должен решаться конструктивно, по-родственному, а не в суде", — добавила адвокат.