Задержан дерзкий вор, вынесший миллионы из квартиры актрисы Рутберг

Полицейским удалось задержать злоумышленника, который обокрал квартиру народной артистки России Юлии Рутберг в центре Москвы. Как сообщает SHOT, преступником оказался 37-летний гражданин Узбекистана Уктам Саламов.

По информации телеграм-канала, мужчина пробрался в квартиру на 11-м этаже многоэтажного дома на Садово-Сенной улице и вынес оттуда 1,9 миллиона рублей и семь тысяч евро. Сама актриса в этот момент была на гастролях и только утром в понедельник, 4 сентября, вернулась в Москву.

Сейчас вора допрашивают полицейские, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В ближайшее время ему изберут меру пресечения.