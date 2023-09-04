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4 сентября, 08:37
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Задержан дерзкий вор, вынесший миллионы из квартиры актрисы Рутберг

SHOT: В Москве задержан мужчина, обокравший квартиру актрисы Юлии Рутберг

<p>Юлия Рутберг. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Юлия Рутберг. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Полицейским удалось задержать злоумышленника, который обокрал квартиру народной артистки России Юлии Рутберг в центре Москвы. Как сообщает SHOT, преступником оказался 37-летний гражданин Узбекистана Уктам Саламов.

По информации телеграм-канала, мужчина пробрался в квартиру на 11-м этаже многоэтажного дома на Садово-Сенной улице и вынес оттуда 1,9 миллиона рублей и семь тысяч евро. Сама актриса в этот момент была на гастролях и только утром в понедельник, 4 сентября, вернулась в Москву.

Сейчас вора допрашивают полицейские, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве обокрали квартиру народной артистки России Юлии Рутберг. Была информация, что неизвестный взломал замок и вынес из жилища актрисы деньги и драгоценности. В полицию с заявлением обратился сын 58-летней звезды кино.

Иван Косицын
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