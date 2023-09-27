Тарасов и Костенко объявили, что ждут четвёртого общего ребёнка

В семье экс-футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко ожидается пополнение. В октябре 2021 года у пары родился третий общий ребёнок, от первого брака у спортсмена есть дочь.

При этом пока супруги не раскрывают пол будущего ребёнка и примерную дату родов.

"Плюс один. Спасибо, любимая!" — написал Тарасов в соцсети.

Поклонники экс-футболиста активно поздравляют пару с пополнением. Подписчики пишут: "Какое это счастье, поздравляю!"; "Лёгкой беременности!"; "Какие красивые и счастливые!"; "Большая семья сегодня — редкость. Молодцы!"; "Терпения и сил Насте!"