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27 сентября, 08:13

Тарасов и Костенко объявили, что ждут четвёртого общего ребёнка

Экс-футболист Тарасов и его супруга ждут четвёртого ребёнка

<p>Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вместе с детьми. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23</p>

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вместе с детьми. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

В семье экс-футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко ожидается пополнение. В октябре 2021 года у пары родился третий общий ребёнок, от первого брака у спортсмена есть дочь.

При этом пока супруги не раскрывают пол будущего ребёнка и примерную дату родов.

"Плюс один. Спасибо, любимая!"  написал Тарасов в соцсети.

Поклонники экс-футболиста активно поздравляют пару с пополнением. Подписчики пишут: "Какое это счастье, поздравляю!"; "Лёгкой беременности!"; "Какие красивые и счастливые!"; "Большая семья сегодня — редкость. Молодцы!"; "Терпения и сил Насте!"

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Ранее Лайф рассказывал о том, что актриса Мария Кожевникова родила четвёртого ребёнка. В паре с бизнесменом Евгением Васильевым у них уже есть три сына — девятилетний Иван, восьмилетний Максим и шестилетний Василий.

Дарья Нарыкова
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