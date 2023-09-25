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25 сентября, 07:20

Звезда "Универа" Мария Кожевникова в четвёртый раз стала мамой и показала малыша

Актриса Мария Кожевникова родила четвёртого ребёнка

Мария Кожевникова, известная в том числе по роли Аллы Гришко в сериале "Универ", в очередной раз стала мамой. Об этом она написала в одной из социальных сетей, прикрепив фото, на котором — руки актрисы и ребёнка. Судя по цвету браслета, у неё родился мальчик.

  • Фото ребёнка Марии Кожевниковой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mkozhevnikova
    Фото ребёнка Марии Кожевниковой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mkozhevnikova
  • Фото ребёнка Марии Кожевниковой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mkozhevnikova
    Фото ребёнка Марии Кожевниковой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mkozhevnikova

Фото ребёнка Марии Кожевниковой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mkozhevnikova

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"4-й раз мама! Добро пожаловать!", говорится в посте.

К слову, это уже четвёртый ребёнок актрисы. У них с бизнесменом Евгением Васильевым уже есть три сына — девятилетний Иван, восьмилетний Максим и шестилетний Василий. В браке они уже десять лет.

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Напомним, о беременности Марии Кожевниковой стало известно в августе. Тогда она призналась, что об этом не знали "даже многие друзья и знакомые".

Обложка ©

Антон Новодережкин / ТАСС

Матвей Константинов
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