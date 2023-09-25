Звезда "Универа" Мария Кожевникова в четвёртый раз стала мамой и показала малыша

Мария Кожевникова, известная в том числе по роли Аллы Гришко в сериале "Универ", в очередной раз стала мамой. Об этом она написала в одной из социальных сетей, прикрепив фото, на котором — руки актрисы и ребёнка. Судя по цвету браслета, у неё родился мальчик.





"4-й раз мама! Добро пожаловать!", — говорится в посте.

К слову, это уже четвёртый ребёнок актрисы. У них с бизнесменом Евгением Васильевым уже есть три сына — девятилетний Иван, восьмилетний Максим и шестилетний Василий. В браке они уже десять лет.