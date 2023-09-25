Звезда "Универа" Мария Кожевникова в четвёртый раз стала мамой и показала малыша
Актриса Мария Кожевникова родила четвёртого ребёнка
Мария Кожевникова, известная в том числе по роли Аллы Гришко в сериале "Универ", в очередной раз стала мамой. Об этом она написала в одной из социальных сетей, прикрепив фото, на котором — руки актрисы и ребёнка. Судя по цвету браслета, у неё родился мальчик.
"4-й раз мама! Добро пожаловать!", — говорится в посте.
К слову, это уже четвёртый ребёнок актрисы. У них с бизнесменом Евгением Васильевым уже есть три сына — девятилетний Иван, восьмилетний Максим и шестилетний Василий. В браке они уже десять лет.
Напомним, о беременности Марии Кожевниковой стало известно в августе. Тогда она призналась, что об этом не знали "даже многие друзья и знакомые".
Антон Новодережкин / ТАСС