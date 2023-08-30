Актриса Мария Кожевникова станет мамой в четвёртый раз
Актриса Мария Кожевникова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mkozhevnikova
Российская актриса, блогер и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова станет мамой в четвёртый раз. Радостной новостью о грядущем пополнении она сама поделилась на странице в запрещённой соцсети Instagram*.
"Делюсь с вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают", — написала в комментариях 38-летняя звезда сериала "Универ".
Отметим, что Мария и так многодетная мама. Вместе с бизнесменом Евгением Васильевым они воспитывают троих сыновей: 9-летнего Ивана, 8-летнего Максима и 6-летнего Василия. В счастливом браке супруги уже десять лет, они обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце, но официальная регистрация брака вроде как не состоялась.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-резидентка Comedy Woman Надежда Ангарская стала мамой во второй раз. Прибавление в семействе в этом году отпраздновала и актриса Наталья Бочкарёва, которая в 43 года родила третьего ребёнка. А вот солистка музыкальной группы IOWA Екатерина Иванчикова стала мамой впервые.
* Внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации.