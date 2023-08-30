Актриса Мария Кожевникова станет мамой в четвёртый раз

Российская актриса, блогер и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова станет мамой в четвёртый раз. Радостной новостью о грядущем пополнении она сама поделилась на странице в запрещённой соцсети Instagram*.

"Делюсь с вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают", — написала в комментариях 38-летняя звезда сериала "Универ".

Отметим, что Мария и так многодетная мама. Вместе с бизнесменом Евгением Васильевым они воспитывают троих сыновей: 9-летнего Ивана, 8-летнего Максима и 6-летнего Василия. В счастливом браке супруги уже десять лет, они обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце, но официальная регистрация брака вроде как не состоялась.