54-летняя Светлана Бондарчук спустя полгода объявила о рождении сына
Светлана Бондарчук сообщила, что у неё с Харченко полгода назад родился сын
Светлана Бондарчук с сыном Петром. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Светлана Бондарчук
У российской модели, журналистки и телеведущей Светланы Бондарчук и Сергея Харченко полгода назад родился сын Пётр. Об этом сама знаменитость рассказала в социальных сетях.
"А полгода назад у нас родился сын. Пётр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", — написала 54-летняя Бондарчук.
Стоит отметить, что о намерении завести с Харченко общего ребёнка Бондарчук заявила ещё в 2020 году. Ещё тогда в Сети предположили, что в таком возрасте журналистке понадобится прибегнуть к процедуре суррогатного материнства. Вероятно, так она и поступила, но точных подтверждений этой информации нет.
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