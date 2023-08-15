54-летняя Светлана Бондарчук спустя полгода объявила о рождении сына

У российской модели, журналистки и телеведущей Светланы Бондарчук и Сергея Харченко полгода назад родился сын Пётр. Об этом сама знаменитость рассказала в социальных сетях.

"А полгода назад у нас родился сын. Пётр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", — написала 54-летняя Бондарчук.

Стоит отметить, что о намерении завести с Харченко общего ребёнка Бондарчук заявила ещё в 2020 году. Ещё тогда в Сети предположили, что в таком возрасте журналистке понадобится прибегнуть к процедуре суррогатного материнства. Вероятно, так она и поступила, но точных подтверждений этой информации нет.