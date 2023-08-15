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15 августа, 15:52
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54-летняя Светлана Бондарчук спустя полгода объявила о рождении сына

Светлана Бондарчук сообщила, что у неё с Харченко полгода назад родился сын

<p>Светлана Бондарчук с сыном Петром. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Светлана Бондарчук</p>

Светлана Бондарчук с сыном Петром. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Светлана Бондарчук

У российской модели, журналистки и телеведущей Светланы Бондарчук и Сергея Харченко полгода назад родился сын Пётр. Об этом сама знаменитость рассказала в социальных сетях.

"А полгода назад у нас родился сын. Пётр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", написала 54-летняя Бондарчук.

Стоит отметить, что о намерении завести с Харченко общего ребёнка Бондарчук заявила ещё в 2020 году. Ещё тогда в Сети предположили, что в таком возрасте журналистке понадобится прибегнуть к процедуре суррогатного материнства. Вероятно, так она и поступила, но точных подтверждений этой информации нет.

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Юрий Лысенко
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