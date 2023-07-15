Хочется рожать снова и снова: Юлия Ковальчук трогательно рассказала о рождении второй дочери

Российская певица Юлия Ковальчук поделилась ощущениями после вторых родов, а также заявила о желании иметь ещё одного ребёнка. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram*.

Юлия Ковальчук после родов. Обложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / juliakovalchuk

Артистка призналась, что изначально собиралась на плановое УЗИ, а не на роды, однако решила довериться интуиции и взяла с собой в роддом сумку на случай схваток, которые в итоге и произошли прямо во время процедуры.

"После часовой прогулочки и обеда они стали более регулярными, мы поняли — остаюсь", — отметила звезда.

Ковальчук добавила, что совсем не испытывала чувства страха и сомнений во время самих родов, поскольку в этот важный момент рядом с ней был любящий супруг — певец Алексей Чумаков. Кстати, принимала вторые роды тот же врач, что и в первый раз. По словам бывшей участницы группы "Блестящие", малышка появилась на свет в комфортной и расслабленной атмосфере.

"Вот в такой совершенно расслабленной обстановке под музыку и с Божьей помощью, я дала жизнь маленькой принцессе. И честно признаюсь, после таких родов, хочется возвращаться и рожать снова и снова", — призналась Юлия.

Напомним, недавно Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков во второй раз стали родителями. Неделю назад певица сообщила о рождении второго ребёнка, опубликовав трогательную фотографию. До этого артистка даже не рассказывала о своей беременности.