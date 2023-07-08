Певица Юлия Ковальчук сообщила о рождении второго ребёнка трогательной фотографией

Российская певица Юлия Ковальчук и её супруг Алексей Чумаков во второй раз стали родителями. Радостной новостью певица поделилась с поклонниками в Instagram*, показав трогательную фотографию с пяточкой новорождённой.

Юлия Ковальчук сообщила о рождении дочки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliakovalchuk

"Теперь нас четверо. С божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках", — написала исполнительница.

Ковальчук призналась, что не сразу смогла "осознать масштаб счастья", чтобы поделиться новостью с подписчиками. А она и правда стала неожиданной, ведь певица не рассказывала о своей беременности и не выкладывала фотографий с животом.

Ковальчук и Чумаков поженились в 2013 году, а первая дочь Амелия родилась у звёздной пары через четыре года. Сейчас девочке пять, но и её фотографии певица в соцсети не выкладывает.

А ранее бывшая напарница Юлии по группе "Блестящие" певица Ольга Орлова впервые опубликовала фото трёхмесячной дочки Ани и показала её крёстную маму. Ею оказалась известная телеведущая.