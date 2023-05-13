Ольга Орлова впервые показала фото трёхмесячной дочки
Певица Ольга Орлова показала фото трёхмесячной дочки с её крестин
Ольга Орлова с дочерью Анной. Фото © Соцсети / Olgaorlova1311
Певица, экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова показала фотографии с важного семейного события. Спустя три месяца после рождения дочери Анны семья провела таинство крещения. И в этот раз знаменитость не стала скрывать лицо девочки.
Ольга Орлова и Ксения Бородина на крестинах Анны. Фото © Соцсети / Olgaorlova1311
С утра в соцсетях певица поделилась информацией, что ей предстоит сегодня знаменательный день, а позже разместила фотографии с дочкой. Среди публикаций также есть снимок Орловой с подругой — телеведущей Ксенией Бородиной. Как выяснилось, именно она стала крёстной мамой для Анны.
Ранее Лайф писал, что Орлова показала живот после кесарева и хейтеры тут же схватились за лупы. Чтобы раз и навсегда заткнуть рот всем сомневающимся, что она рожала сама, экс-солистка "Блестящих" опубликовала фото в чёрном раздельном купальнике... И споры разгорелись с новой силой.