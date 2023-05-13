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13 мая, 18:34

Ольга Орлова впервые показала фото трёхмесячной дочки

Певица Ольга Орлова показала фото трёхмесячной дочки с её крестин

<p>Ольга Орлова с дочерью Анной. Фото © Соцсети / Olgaorlova1311</p>

Ольга Орлова с дочерью Анной. Фото © Соцсети / Olgaorlova1311

Певица, экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова показала фотографии с важного семейного события. Спустя три месяца после рождения дочери Анны семья провела таинство крещения. И в этот раз знаменитость не стала скрывать лицо девочки.

Ольга Орлова и Ксения Бородина на крестинах Анны. Фото © Соцсети / Olgaorlova1311

Ольга Орлова и Ксения Бородина на крестинах Анны. Фото © Соцсети / Olgaorlova1311

С утра в соцсетях певица поделилась информацией, что ей предстоит сегодня знаменательный день, а позже разместила фотографии с дочкой. Среди публикаций также есть снимок Орловой с подругой — телеведущей Ксенией Бородиной. Как выяснилось, именно она стала крёстной мамой для Анны.

Певица Ольга Орлова во второй раз стала мамой

Певица Ольга Орлова во второй раз стала мамой

Ранее Лайф писал, что Орлова показала живот после кесарева и хейтеры тут же схватились за лупы. Чтобы раз и навсегда заткнуть рот всем сомневающимся, что она рожала сама, экс-солистка "Блестящих" опубликовала фото в чёрном раздельном купальнике... И споры разгорелись с новой силой.

Арина Родионова
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