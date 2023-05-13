Ольга Орлова впервые показала фото трёхмесячной дочки

Певица, экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова показала фотографии с важного семейного события. Спустя три месяца после рождения дочери Анны семья провела таинство крещения. И в этот раз знаменитость не стала скрывать лицо девочки.

Ольга Орлова и Ксения Бородина на крестинах Анны. Фото © Соцсети / Olgaorlova1311

С утра в соцсетях певица поделилась информацией, что ей предстоит сегодня знаменательный день, а позже разместила фотографии с дочкой. Среди публикаций также есть снимок Орловой с подругой — телеведущей Ксенией Бородиной. Как выяснилось, именно она стала крёстной мамой для Анны.