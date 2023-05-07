"Это того стоит": Экс-резидентка Comedy Woman Надежда Ангарская стала мамой во второй раз
Надежду Ангарскую из Comedy Woman, ставшую мамой во второй раз, выписали из роддома
Экс-резидентка Comedy Woman 40-летняя Надежда Ангарская стала мамой во второй раз. Знаменитость рассказала в соцсетях, что рада увеличению семьи и отправляется с малышом домой: артистку выписали из роддома 6 мая. Забирать её приехали муж и сын от первого брака.
Надежда Ангарская рассказала о выписке из роддома. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nadezhdaanga
"Сегодня мы прошли все дообследования, меня отпускают домой — вместе с ним, с тем, кто не спал до утра, и я знала, что так и будет. Я держалась, уснула где-то в полпятого, а в шесть мне уже надо было идти сдавать кровь. В полседьмого его пришли взвешивать, в девять я была на УЗИ, и до этого его тоже куда-то забирали", — сообщила Ангарская.
Муж Ангарской Николай поделился, что у них отличное настроение, и похвалил старшего ребёнка, что тот к этому событию сделал самостоятельно красивую причёску.
"Скоро состоится долгожданная встреча с нашим любимым новым человечком и с нашей Надюшенькой. Ждём всех друзей на выписке", — рассказал избранник Ангарской Николай в социальной сети.
Ранее Лайф писал, что в апреле 2021 года Надежда Ангарская рассказала, что у неё закрутился роман. Новый возлюбленный россиянин, но тоже мусульманин. Актриса поделилась, что мужчина во всём поддерживает её и не проявляет ревности, чего нельзя сказать о бывшем муже.
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