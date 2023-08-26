Бывший "ангел" Victoria’s Secret Жозефин Скривер впервые стала мамой

Бывший "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер родила дочь. Она выложила в одной из социальных сетей фото, на котором виден профиль новорождённой, а также руки: её, ребёнка и мужа, певца Александера Де Леона.

Фото Авроры, выложенное Жозефиной Скривер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / josephineskriver

"Какое счастье, добро пожаловать, крошка!" — написала Скривер в одной из социальных сетей.

Скривер впервые стала матерью. О своей беременности 30-летняя модель рассказала в мае минувшего года, поделившись фотографией с животом. Со своим мужем она в отношениях с 2013 года.