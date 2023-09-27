Главные сопливчики: Сотрудники с какими именами чаще всего уходят на больничный
Если вы думали, что имя никак не может отразиться на крепости вашего иммунитета, то ошиблись. Оно напрямую связано со здоровьем. Подробно рассказываем, как это работает.
LIFE поговорил с экстрасенсом и нумерологом Андреем Харрисом, чтобы понять всё про эту взаимосвязь. По словам эксперта, имя влияет на все сферы жизни и самочувствия человека. Одни способны наделить богатырским здоровьем, а другие довольно сильно ослабляют энергетику и делают его уязвимым для болезней.
Люди с какими именами чаще оказываются на больничном из-за слабого здоровья? Фото © Shutterstock
Всё дело, как рассказывает специалист, в уникальном наборе звуков, которые создают определённые вибрации и усиливают энергию. Чем их больше — тем человек менее болеющий.
К буквам, усиливающим здоровье, можно отнести: А, Р, Е, Т, Н, Д, Б, К. Если в имени встречаются такие представители алфавита, человеку повезло
В преддверии сезонных заболеваний актуален вопрос с частыми простудами и больничными листами. И, как известно, таких сотрудников не особенно любят в компаниях, но что поделать. Так какие же имена обрекают человека на частые "посиделки" на больничном?
Среди мужчин список возглавляют Василий, Тимофей, Леонид, Максим, Никита, Виталий и Павел. У женского пола лидируют Юлии, Елены, Наташи, Екатерины, Алины, Софии, Зои
Нумеролог рассказал, какие буквы в имени сулят богатырское здоровье и крепкий иммунитет. Фото © Shutterstock
"Екатерины, Алины и Наташи — имена-исключения. Их физическое здоровье достаточно крепкое, однако избыток нервной энергии способен вызывать вспышки гнева и переживаний у таких девушек", — рассказывает экстрасенс и нумеролог Андрей Харрис. А стресс, как известно, сильно снижает иммунитет, поэтому заболеть становиться легко.
Но не стоит бояться, если вы в зоне риска. Просто обращайте больше внимания на своё здоровье и правила безопасности в общественных местах.
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