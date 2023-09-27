Главные сопливчики: Сотрудники с какими именами чаще всего уходят на больничный

LIFE поговорил с экстрасенсом и нумерологом Андреем Харрисом, чтобы понять всё про эту взаимосвязь. По словам эксперта, имя влияет на все сферы жизни и самочувствия человека. Одни способны наделить богатырским здоровьем, а другие довольно сильно ослабляют энергетику и делают его уязвимым для болезней.

Люди с какими именами чаще оказываются на больничном из-за слабого здоровья? Фото © Shutterstock

Всё дело, как рассказывает специалист, в уникальном наборе звуков, которые создают определённые вибрации и усиливают энергию. Чем их больше — тем человек менее болеющий.

К буквам, усиливающим здоровье, можно отнести: А, Р, Е, Т, Н, Д, Б, К. Если в имени встречаются такие представители алфавита, человеку повезло Андрей Харрис Экстрасенс, нумеролог

В преддверии сезонных заболеваний актуален вопрос с частыми простудами и больничными листами. И, как известно, таких сотрудников не особенно любят в компаниях, но что поделать. Так какие же имена обрекают человека на частые "посиделки" на больничном?

Среди мужчин список возглавляют Василий, Тимофей, Леонид, Максим, Никита, Виталий и Павел. У женского пола лидируют Юлии, Елены, Наташи, Екатерины, Алины, Софии, Зои Андрей Харрис Экстрасенс, нумеролог

Нумеролог рассказал, какие буквы в имени сулят богатырское здоровье и крепкий иммунитет. Фото © Shutterstock

"Екатерины, Алины и Наташи — имена-исключения. Их физическое здоровье достаточно крепкое, однако избыток нервной энергии способен вызывать вспышки гнева и переживаний у таких девушек", — рассказывает экстрасенс и нумеролог Андрей Харрис. А стресс, как известно, сильно снижает иммунитет, поэтому заболеть становиться легко.