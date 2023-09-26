Звёздные умники: Знаки зодиака, которые отличаются высоким интеллектом

То, насколько человек окажется эрудированным и умным, по сути, зависит только от него самого. Однако, как утверждают астрологи, знаки зодиака могут либо поспособствовать развитию, либо притормозить его. Следующим представителям зодиакального круга как раз повезло — они настоящие умники и умницы.

Знак зодиака Рак

Самые умные представители знаков зодиака — Рак. Фото © Shutterstock

Представители знака зодиака Рак не боятся долгих курсов обучения и больших книжек. Эти люди испытывают удовольствие, повышая свою эрудицию, поэтому учиться им нравится. Любознательные личности со знаком зодиака Рак множат свои знания всю жизнь, обожают документальные фильмы или программы. Из них получаются хорошие педагоги, ораторы, наставники, руководители, HR и пиарщики.

Знак зодиака Козерог

Почему люди, кто по гороскопу Козерог, с детства начинают проявлять свой не по годам развитый интеллект? Фото © Shutterstock

Представители земной стихии, люди, кто по гороскопу Козерог, тоже оказались в топе знаков зодиака, кто отличается умом и сообразительностью. Обычно уже с первого класса или даже детского сада маленькие представители этого созвездия начинают выделяться среди сверстников умениями. Потом из Козерогов вырастают прилежные студенты, которые, правда, учатся не ради оценок, а из-за интереса к выбранной специальности. Особенность представителей этого знака зодиака в том, что Козероги умеют посмотреть на проблему с разных сторон. К тому же они интересные собеседники. Им легко даются такие науки, как география, биология, экономика, литература, геология и медицина.

Знак зодиака Стрелец

Среди представителей огненной стихии тоже есть самый умный знак зодиака — Стрелец. Фото © Shutterstock

Среди звёздных умников оказался и представитель огненной стихии. Причём обладатели девятого знака зодиака прекрасно знают о своих способностях и даже ими гордятся. Если ваш ребёнок был рождён в эру Стрельца, не сомневайтесь: малыш без проблем освоит разные школьные предметы. Из небольших недостатков — неумение представителей знака зодиака Стрелец быть спокойными во время ссор и дискуссий. Часто из-за этого их считают высокомерными. Зато из данных представителей зодиакального круга получаются отличные специалисты в правовом секторе, правоохранительных, следственных структурах.

Знак зодиака Дева

Почему людей, кто по гороскопу Дева, считают одними из самых умных представителей зодиакального круга? Фото © Shutterstock