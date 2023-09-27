Пёсели очень любят резвиться в траве — и вот 10 фото, после которых вы порадуетесь, что наступила осень

"Чистое счастье после того, как побегал по траве", — SuperCrapalicious.

Фото © Reddit / SuperCrapalicious

"В это невозможно поверить, но одна из собак помогала косить траву", — azflat4.

Фото © Reddit / azflat4

"Мой золотистый ретривер решил покататься по свежескошенному газону", — Henderp.

Фото © Reddit / Henderp

"Это была не самая лучшая идея — выпустить собаку на свежескошенный газон", — Lord_Alpha01.

Фото © Reddit / Lord_Alpha01

"Свежескошенный газон превратил его в Гринча", — corgi_kobis.

Фото © Reddit / corgi_kobis

"Свежескошенный мокрый газон против белой собаки", — brolbo.

Фото © Reddit / brolbo

"В то время как мы косим газон, он катается по скошенной траве, пока не станет ярко-зелёным", — donnydevito.

Фото © Reddit / donnydevito

"Что я увидел, когда вчера закончил косить газон", — RandomTask83.

Фото © Reddit / RandomTask83

"Чарли не любит валяться во всяких вонючих штуках, но он просто обожает, когда я стригу газон", — Wasabimation.

Фото © Reddit / Wasabimation

"Сегодня мы покосили газон..." — lexayys.