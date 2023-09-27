Пёсели очень любят резвиться в траве — и вот 10 фото, после которых вы порадуетесь, что наступила осень
Представляем вам подборку снимков, которые заставят улыбнуться и порадуют душу в осеннюю пору. Наслаждайтесь веселыми пёсиками, играющими в траве... на ужас собственным хозяевам.
"Чистое счастье после того, как побегал по траве", — SuperCrapalicious.
Фото © Reddit / SuperCrapalicious
"В это невозможно поверить, но одна из собак помогала косить траву", — azflat4.
Фото © Reddit / azflat4
"Мой золотистый ретривер решил покататься по свежескошенному газону", — Henderp.
Фото © Reddit / Henderp
"Это была не самая лучшая идея — выпустить собаку на свежескошенный газон", — Lord_Alpha01.
Фото © Reddit / Lord_Alpha01
"Свежескошенный газон превратил его в Гринча", — corgi_kobis.
Фото © Reddit / corgi_kobis
"Свежескошенный мокрый газон против белой собаки", — brolbo.
Фото © Reddit / brolbo
"В то время как мы косим газон, он катается по скошенной траве, пока не станет ярко-зелёным", — donnydevito.
Фото © Reddit / donnydevito
"Что я увидел, когда вчера закончил косить газон", — RandomTask83.
Фото © Reddit / RandomTask83
"Чарли не любит валяться во всяких вонючих штуках, но он просто обожает, когда я стригу газон", — Wasabimation.
Фото © Reddit / Wasabimation
"Сегодня мы покосили газон..." — lexayys.
Фото © Reddit / lexayys
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Wasabimation / Henderp