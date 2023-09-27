Россиянам перечислили печальные последствия дефицита воды в организме

Дефицит воды в организме ухудшает кровоснабжение, что приводит к сонливости, головным болям, снижению концентрации внимания, когнитивных способностей и остроты зрения. Возрастает и риск тромбозов. Об этом рассказала "Газете.ru" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

По словам специалиста, нет ни одного органа, который не страдал бы от недостатка жидкости. К его негативным последствиям относятся и частые запоры, повышенная отёчность, образование камней в почках.

"Если человек мало пьёт, у него страдает пищеварительная система, возникает дискомфорт, нарушается пищеварение. Кроме того, недостаточное потребление воды нередко приводит к набору лишнего веса, поскольку человек может путать чувство жажды с чувством голода, пытаясь его заесть", — объяснила врач.

Суточная норма выпиваемой жидкости зависит от массы тела и физической нагрузки. Тихомирова рекомендует ориентироваться приблизительно на два литра в день для женщин и три литра — для мужчин.