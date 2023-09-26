Офтальмолог назвала "ночной" способ убрать мешки под глазами
Врач Барышникова: Высокая подушка предотвратит появление мешков под глазами
Многие из нас сталкиваются с проблемой мешков под глазами. Это может быть результатом усталости, стресса, неправильного питания или даже генетики. Подробнее о том, откуда эти припухлости берутся и как с ними бороться, Лайфу рассказала врач-офтальмолог Дарья Барышникова.
"Наиболее распространённая причина — нарушение оттока жидкости, что может происходить из-за таких заболеваний, как синусит, гипертония, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, из-за патологии почек и сердца и даже дерматологических заболеваний", — объяснила врач.
Офтальмолог перечислила основные причины появления мешков под глазами:
- Старение. С возрастом кожа теряет свою упругость, и жир, который обычно ограничен областью глаз, может переместиться вниз, формируя мешки (орбитальные грыжи).
- Нарушение сна. Недосып может вызвать отёки под глазами.
- Аллергия. Аллергические реакции приводят к появлению отёков и покраснения вокруг глаз.
- Образ жизни. Курение, употребление алкоголя и избыток соли в пище могут способствовать появлению мешков под глазами.
- Работа с монитором. Многочасовое сидение перед экраном ноутбука также является лидером среди причин появления мешков под глазами у молодых людей.
- Женские штучки. К сожалению, некачественная косметика может вызвать побочный эффект в виде отёчности век.
Медик назвала способы избавления от этого дефекта внешности. В первую очередь стоит обеспечить себе качественный сон в достаточном количестве. Спать можно на высокой подушке, это предотвратит скопление жидкости под глазами. Также нужно обратить внимание на рацион. Сократите потребление солёной пищи, алкоголя и кофеина (эти напитки могут обезвоживать организм, что способствует появлению мешков под глазами), пейте достаточное количество воды (полтора-два литра в сутки). Пища должна быть богата витаминами А, С и Е.
Собеседница Лайфа добавила, что существуют различные кремы и маски для кожи вокруг глаз, которые могут помочь уменьшить отёки. Она добавила, что приобретать нужно только те косметические средства, в качестве которых есть уверенность, это само по себе будет эффективно в борьбе с мешками. Лёгкий массаж кожи вокруг глаз, стимулирующий кровообращение, тоже полезен против припухлостей.
В заключение Барышникова посоветовала начинать борьбу с отёчностью лица с медицинского обследования. Это поможет исключить серьёзные патологии почек, печени, сердца и щитовидной железы. Прогнать мешки с глаз долой можно, обратившись к методам лекарственной терапии. Специалист может назначить препараты, улучшающие отток жидкости, уменьшающие отёчность, например мочегонные или антигистаминные лекарственные средства. В некоторых случаях, в частности при наличии орбитальных грыж, возможно и хирургическое лечение — выполнение нижней блефаропластики с эстетической целью.
Ранее врач-дерматолог рассказала о случаях, в которых избавиться от мешков под глазами получится только с помощью хирурга. Речь идёт о грыже под глазами.
Freepik