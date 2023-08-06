Врач назвала случаи, когда от мешков под глазами сможет избавить только хирург

Наиболее распространёнными причинами появления мешков под глазами считаются неправильное питание и болезни. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По словам специалиста, при их появлении в первую очередь нужно обратить внимание на характер питания. Например, не стоит забывать о том, что соль задерживает жидкость в организме, а поздние ужины, алкоголь и обильное питьё перед сном вызывают отёки.

"Сейчас бич номер один — это избыток простых углеводов в рационе, то есть булок, сладкого и так далее, они тоже задерживают жидкость. Соответственно, это ведёт к отёкам. Но они временные. Если вы утром встали с отёком, то, как правило, если вы здоровый человек, к обеду они расходятся", – заявила собеседник издания.

Помимо этого, Галлямова подчеркнула, что если отёки не пропадают к обеду и держатся в течение дня, то это повод обратиться к врачу. В частности, мешки под глазами могут говорить о заболеваниях щитовидной железы и почек. При этом есть случаи, когда данную проблему сможет решить только пластический хирург. Речь идёт о грыже под глазами.

"Самый сложный случай — это так называемые грыжи под глазами. Их вы не уберёте никаким кремом, и их появление никак не связано с вашим образом жизни или уходом за кожей. Грыжа — это анатомическая особенность, и с ней может справиться только пластический хирург", — резюмировала медик.