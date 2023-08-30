Врач назвала компоненты косметики, которые помогут избавиться от отёков

Чтобы вывести лишнюю жидкость из организма, можно использовать кофеин, витамин Р, экстракты зелёного чая, ментола и алоэ. Такой совет по избавлению от отёков дала в беседе с "Газетой.ru" врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.

"Кофеин активизирует микроциркуляцию сосудов, имеет мощное противоотёчное действие. Экстракт зелёного чая способствует уменьшению отёков за счёт ускорения обменных процессов. Экстракт гинкго билоба тонизирует кожу, устраняет тёмные круги, выводит лишнюю жидкость. Экстракт алоэ снижает отёчность за счёт своего лифтинг-эффекта. Также эффективно борются с отёками декстран, эсцин, витамин Р и ментол", — пояснила Студеникина.

Она объяснила, что отёки частенько могут появляться вследствие нарушений работы внутренних органов, включая сердечно-сосудистую и эндокринную систему и почки. К тому же они могут возникать при венозных, аллергических, лимфостатических и кожных заболеваниях.

Также отёк — частый "спутник" беременности, ведь в этот период изменяется гормональный фон. Кроме того, подобный недуг может появляться вследствие недосыпа, неверного питания или нарушения питьевого режима, не говоря уже о переизбытке алкоголя, а также солёной, острой и жареной пищи.

Есть ещё одна причина появления отёчности — неправильный выбор уходовой и декоративной косметики. Так, например, отёки вокруг глаз могут появляться из-за плотных, жирных питательных текстур или же кремов с высоким содержанием не предназначенных для орбитальной области пептидов.