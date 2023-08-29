Гастроэнтеролог предупредил об опасности употребления воды с лимоном натощак

Вода с лимоном сама по себе полезна, однако её употребление натощак может, наоборот, принести вред некоторым людям, предупредил в интервью газете "Вечерняя Москва" врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

"Люди с эрозиями или язвами сразу почувствуют неприятные ощущения. После попадания лимонной кислоты на раненые стенки желудка начнётся раздражение. Но если сделать это после или во время еды, то никакого вреда для человека не будет", — пояснил Харлов.

По его словам, противопоказано пить воду с лимоном при ряде заболеваний ЖКТ, в том числе при воспалении пищевода и желудка. И это не говоря о том, что воду с лимоном всем следует пить через трубочку, чтобы не разрушить зубную эмаль, предупредил врач.