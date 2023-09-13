"Завтрак съешь сам, ужин отдай врагу": почему нельзя следовать этой схеме

Многие уверены, что урезать рацион к вечеру или вовсе отказываться от ужина — полезная привычка. Портал "Страсти" пообщался с гастроэнтерологом Сергеем Вяловым, чтобы выяснить всю правду и развеять мифы.

"С точки зрения доказательной медицины это неправда. Например, в российских, европейских, американских и любых других клинических рекомендациях по лечению ожирения значительное внимание уделяется диете, но при этом врачам не предписано назначать пациентам режим питания, при котором утром есть нужно больше, чем вечером. Для похудения основное значение имеет калорийность рациона", — рассказал врач.

По словам эксперта, в диетическом питании значение имеет количество поступивших калорий и нутриентов, при этом неважно, во сколько вы ели. Но всё же исследования по изучению влияния различных ритмов питания на здоровье проводятся регулярно, некоторые из них даже показывают, что такое влияние имеется, заявляет медик.

К примеру, испанское исследование с участием испытательной группы показало, что если большая часть калорий поступает в организм до 15 часов, то человек худеет быстрее. В течение 20 недель те, кто больше ел в первой половине дня, потеряли в среднем на два килограмма больше.

Другое исследование с участием 32 молодых женщин показало, что приём пищи после 16 часов снижает толерантность к глюкозе и расход энергии в состоянии покоя. Также у них оказался более высоким уровень кортизола, а этот гормон способствует набору веса.

Некоторые исследования показывали, что у незавтракающих людей выше риск диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Но эти сведения позже опровергли. Также, по словам врача, отсутствие завтрака не приводит к гастриту и язве. На самом деле оба заболевания являются инфекционными, их вызывает бактерия Helicobacter pylori.

"Мы по-прежнему не имеем убедительных доказательств, что время приёма пищи влияет на здоровье и массу тела. Приведённые выше исследования мало о чём говорят. Не исключено, что время приёма пищи на что-то влияет, но это максимум пять – десять процентов вклада в здоровье, в то время как остальные 90 – 95 процентов определяются калорийностью рациона и нутриентным составом вашей пищи", — заключил врач.