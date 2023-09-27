Губернатор Шапша: Завод Volvo в Калуге продолжит работу уже в 2023 году

Перезапуск завода Volvo в Калуге состоится уже в 2023 году, а в 2024-м планируется выйти на полную производственную мощность. Такое заявление в ходе прямого эфира сделал губернатор области Владислав Шапша.

Отвечая на вопросы граждан, глава региона подчеркнул, что теперь предприятие окончательно перешло в руки российских собственников. Аналогичным образом дело обстоит и с заводами Volkswagen и Peugeot, которые отныне не зависят от западных компаний.