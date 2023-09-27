Губернатор Шапша: Завод Volvo в Калуге продолжит работу уже в 2023 году
Перезапуск завода Volvo в Калуге состоится уже в 2023 году, а в 2024-м планируется выйти на полную производственную мощность. Такое заявление в ходе прямого эфира сделал губернатор области Владислав Шапша.
Отвечая на вопросы граждан, глава региона подчеркнул, что теперь предприятие окончательно перешло в руки российских собственников. Аналогичным образом дело обстоит и с заводами Volkswagen и Peugeot, которые отныне не зависят от западных компаний.
"Я знаю, что уже в этом году планируется возобновление работы предприятия, на полную мощность оно должно выйти уже в следующем году", — добавил Шапша, анонсировав встречу с новым руководителем завода Volvo.
Тем временем в США набирает обороты забастовка работников автопрома, требующих улучшения условий и повышения зарплат. Под давлением протестующих концерн Ford даже решил приостановить строительство своего завода в Мичигане. Участников акции поддержал даже президент страны Джо Байден, который едва не упал с самолётного трапа по прибытии в Детройт.
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