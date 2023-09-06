Заводы Запорожья начали выпускать товары для всей России

Предприятия Запорожской области изготавливают продукцию для всей России, используя отечественные комплектующие и сырьё. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики региона Николай Еланцев.

Предприятия Запорожской области изготавливают продукцию для всей России. Видео © t.me / Минпромторг РФ

"В отношении мер поддержки — сейчас у нас Фонд развития промышленности получает деньги из федерального бюджета на докапитализацию. И вот в текущем году это 500 миллионов рублей, а за три года это будет два с половиной миллиарда рублей", — пояснил он.

Министр напомнил, что есть и безвозвратные субсидии на покупку оборудования. Все государственные меры поддержки нацелены на то, чтобы наладить производство в новых регионах, сохранить квалифицированные кадры, выйти на широкий рынок сбыта, уточнили в Минпромторге РФ.

Так, запорожское ООО "Сервисная промышленная компания" уже выпускает порядка 12 наименований высоковольтной распределительной аппаратуры. Продукция востребована как в регионе, так и расходится по России. Завод по выпуску гидроцилиндров также признался, что обязан Минпромторгу за финансовую поддержку и возможность расширять производство.

"Наша задача была максимально быстро запустить предприятие, предотвратить отток кадров и вывести завод как конкурентного, самостоятельного участника машиностроительной отрасли России", — поделилась исполнительный директор компании Светлана Агафонова.