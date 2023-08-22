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22 августа, 11:06

Кириенко посетил стройплощадку парка "Россия — моя история" в Мелитополе

<p>Кириенко на стройплощадке парка "Россия — моя история" в Мелитополе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/zpvestnik/10617?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Запорожский вестник</a></p>

Кириенко на стройплощадке парка "Россия — моя история" в Мелитополе. Обложка © Telegram / Запорожский вестник

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко проверил ход строительства мультимедийного комплекса "Россия — моя история" на улице Екатерины Великой в Мелитополе. Экспозиция разместится на нескольких этажах. Она будет посвящена как общей истории России, так и становлению Запорожской области. Кириенко обратил внимание на необходимость открытия подобных музеев в каждом новом регионе РФ.

Строительство парка "Россия — моя история" в Мелитополе. Обложка © Telegram / Запорожский вестник

Строительство парка "Россия — моя история" в Мелитополе. Обложка © Telegram / Запорожский вестник

Как уточняет телеграм-канал "Запорожский вестник", около комплекса будет парковка для легковушек и рейсовых автобусов. В работах задействованы в общей сложности 220 человек и 14 единиц спецтехники. Отметим, что исторические парки "Россия — моя история" — это самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в стране.

Строительство парка "Россия — моя история" в Мелитополе. Обложка © Telegram / Запорожский вестник

Строительство парка "Россия — моя история" в Мелитополе. Обложка © Telegram / Запорожский вестник

Пасечник и Кириенко оценили ремонт школ Луганска и строящийся Дом молодёжи

Пасечник и Кириенко оценили ремонт школ Луганска и строящийся Дом молодёжи

Ранее Лайф писал, что Запорожскую область посетил вице-премьер, министр промышленности России Денис Мантуров. Так, он осмотрел предприятие "Бердянские жатки", где производят машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства.

Никита Осипов
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