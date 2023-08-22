Кириенко посетил стройплощадку парка "Россия — моя история" в Мелитополе
Кириенко на стройплощадке парка "Россия — моя история" в Мелитополе. Обложка © Telegram / Запорожский вестник
Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко проверил ход строительства мультимедийного комплекса "Россия — моя история" на улице Екатерины Великой в Мелитополе. Экспозиция разместится на нескольких этажах. Она будет посвящена как общей истории России, так и становлению Запорожской области. Кириенко обратил внимание на необходимость открытия подобных музеев в каждом новом регионе РФ.
Как уточняет телеграм-канал "Запорожский вестник", около комплекса будет парковка для легковушек и рейсовых автобусов. В работах задействованы в общей сложности 220 человек и 14 единиц спецтехники. Отметим, что исторические парки "Россия — моя история" — это самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в стране.
Ранее Лайф писал, что Запорожскую область посетил вице-премьер, министр промышленности России Денис Мантуров. Так, он осмотрел предприятие "Бердянские жатки", где производят машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства.