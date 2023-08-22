Кириенко посетил стройплощадку парка "Россия — моя история" в Мелитополе

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко проверил ход строительства мультимедийного комплекса "Россия — моя история" на улице Екатерины Великой в Мелитополе. Экспозиция разместится на нескольких этажах. Она будет посвящена как общей истории России, так и становлению Запорожской области. Кириенко обратил внимание на необходимость открытия подобных музеев в каждом новом регионе РФ.

Строительство парка "Россия — моя история" в Мелитополе. Обложка © Telegram / Запорожский вестник

Как уточняет телеграм-канал "Запорожский вестник", около комплекса будет парковка для легковушек и рейсовых автобусов. В работах задействованы в общей сложности 220 человек и 14 единиц спецтехники. Отметим, что исторические парки "Россия — моя история" — это самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в стране.

Строительство парка "Россия — моя история" в Мелитополе. Обложка © Telegram / Запорожский вестник