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15 августа, 09:51

Пасечник и Кириенко оценили ремонт школ Луганска и строящийся Дом молодёжи

<p>Кириенко и Пасечник посетили школы в Луганске. Фото © t.me / <a href="https://t.me/glava_lnr_info/1441" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Леонид Пасечник</a></p>

Кириенко и Пасечник посетили школы в Луганске. Фото © t.me / Леонид Пасечник

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник вместе с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетили строящийся в Луганске Дом молодёжи. Помощь в строительстве оказывает федеральное агентство Росмолодёжь, процесс находится на этапе завершения отделки, сдать здание планируют к сентябрю. Руководитель региона сообщил об этом в личном телеграм-канале.

  • Кириенко и Пасечник посетили школы в Луганске. Фото © t.me / Леонид Пасечник
    Кириенко и Пасечник посетили школы в Луганске. Фото © t.me / Леонид Пасечник
  • Кириенко и Пасечник посетили школы в Луганске. Фото © t.me / Леонид Пасечник
    Кириенко и Пасечник посетили школы в Луганске. Фото © t.me / Леонид Пасечник
  • Кириенко и Пасечник посетили школы в Луганске. Фото © t.me / Леонид Пасечник
    Кириенко и Пасечник посетили школы в Луганске. Фото © t.me / Леонид Пасечник

Кириенко и Пасечник посетили школы в Луганске. Фото © t.me / Леонид Пасечник

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"В преддверии нового учебного года в общеобразовательных школах Луганска № 2 и № 5 ознакомились с оснащённостью компьютерных классов и новыми поступлениями учебников и художественной литературы в школьные библиотеки. Проверили готовность классов, спортивных и актовых залов, где проведён косметический ремонт", написал Пасечник.

По его словам, части школьных помещений требуются более капитальные восстановительные работы, этот вопрос решат при помощи бюджета программы восстановления. Пасечник рассказал, что в беседе с Кириенко они затронули некоторые из приоритетных вопросов развития республики. Разговор прошёл в высшей степени конструктивно, заметил он.

Кроме обсуждения повестки развития ЛНР, в ходе своего визита Кириенко передал местным чиновникам награды от президента РФ. Так, глава городской администрации Луганска Манолис Пилавов получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а министр промышленности и торговли региона Тимур Саматов — благодарность от президента РФ.

Пасечник поздравил коллег с наградами от российского лидера. Он призвал их продолжать совместный труд на благо граждан Луганской Народной Республики и РФ в целом.

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10 августа стало известно, что луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал" стал третьим предприятием, получившим статус резидента свободной экономической зоны (СЭЗ). Ранее статус резидента СЭЗ получило ещё два предприятия ЛНР — Южный горно-металлургический комплекс (Алчевский металлургический комбинат) и компания "Стройцентр".

Юрий Лысенко
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