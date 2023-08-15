Пасечник и Кириенко оценили ремонт школ Луганска и строящийся Дом молодёжи

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник вместе с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетили строящийся в Луганске Дом молодёжи. Помощь в строительстве оказывает федеральное агентство Росмолодёжь, процесс находится на этапе завершения отделки, сдать здание планируют к сентябрю. Руководитель региона сообщил об этом в личном телеграм-канале.







"В преддверии нового учебного года в общеобразовательных школах Луганска № 2 и № 5 ознакомились с оснащённостью компьютерных классов и новыми поступлениями учебников и художественной литературы в школьные библиотеки. Проверили готовность классов, спортивных и актовых залов, где проведён косметический ремонт", — написал Пасечник.

По его словам, части школьных помещений требуются более капитальные восстановительные работы, этот вопрос решат при помощи бюджета программы восстановления. Пасечник рассказал, что в беседе с Кириенко они затронули некоторые из приоритетных вопросов развития республики. Разговор прошёл в высшей степени конструктивно, заметил он.

Кроме обсуждения повестки развития ЛНР, в ходе своего визита Кириенко передал местным чиновникам награды от президента РФ. Так, глава городской администрации Луганска Манолис Пилавов получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а министр промышленности и торговли региона Тимур Саматов — благодарность от президента РФ.

Пасечник поздравил коллег с наградами от российского лидера. Он призвал их продолжать совместный труд на благо граждан Луганской Народной Республики и РФ в целом.