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10 августа, 08:15

Первые три резидента СЭЗ в ЛНР планируют получить 6 млрд рублей инвестиций

Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал" стал третьим предприятием, получившим статус резидента свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики. Статус резидента предполагает налоговые и таможенные льготы, а сэкономленные средства предприятие планирует пустить на развитие производства и создание новых рабочих мест.

"Те ресурсы, которые у нас будут сэкономлены в процессе льгот, мы направим на повышение заработной платы, на покупку нового оборудования, на модернизацию существующих производств, что нам даст возможность увеличить объём выпуска продукции и, как я уже сказал, увеличить зарплату нашим сотрудникам. Наша цель в этом году — выйти на объём произведённой и реализуемой продукции на 1 миллиард рублей без НДС, а ставим себе планы в следующем году расти как минимум на 15%", — делится председатель совета директоров ГК "Маршал" Сергей Горохов.

Ранее статус резидента СЭЗ получило ещё два предприятия ЛНР — Южный горно-металлургический комплекс (Алчевский металлургический комбинат) и компания "Стройцентр". Общая сумма предполагаемых инвестиций — более 6 миллиардов рублей.

"Три резидента свободной экономической зоны в своих инвестиционных проектах предполагают вложить более 6 миллиардов рублей и предоставить рабочие места 650 работникам. Любому региону для развития нужно две вещи: это благоприятный инвестиционный климат и государственная поддержка бизнеса. Вот как раз закон о свободной экономической зоне эти две вещи в себе и включает", — рассказывает зампредседателя Правительства ЛНР Светлана Подлипаева.

В Минпромторге ЛНР рассчитывают, что до конца года около 50 предприятий республики получит статус резидента свободной экономической зоны, что даст новый толчок для развития промышленности региона.

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Напомним, проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах РФ был одобрен правительством страны в марте этого года. Но впервые о таких планах стало известно ещё в октябре 2022 года, когда об этом рассказал замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров. Закон нужен для того, чтобы установить специальный режим предпринимательской и иной деятельности на указанных территориях. Режим предусматривает особый порядок градостроительной деятельности и использования участков земли в тех случаях, когда это необходимо для реализации проектов инвесторов, а также специальные процедуры налогообложения, расчёта страховых взносов и организацию свободной таможенной зоны на новых территориях Российской Федерации.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Алексей Берковиц
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