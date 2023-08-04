Вице-премьер Мантуров посетил Запорожскую область

Вице-премьер, министр промышленности России Денис Мантуров посетил Запорожскую область с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

В ходе поездки Мантуров посетил нефтехимическое предприятие АЗМОЛ, на котором производят смазочные материалы, присадки, антифризы, удобрения и азотные соединения. Также вице-премьер осмотрел предприятие "Бердянские жатки", где производят машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства.

"Для дальнейшего развития и увеличения объёмов производства вице-премьером была поставлена задача привлечь предприятие к участию в федеральных мерах поддержки сельхозмашиностроения. Это позволит предприятию успешно конкурировать с другими российскими предприятиями отрасли", — указано в пресс-релизе.

В завершение визита Мантуров посетил один из магазинов местной торговой сети. Он отметил позитивную динамику по снижению цен на социально значимые товары.