Регион

Уведомления отключены

4 августа, 14:48

Вице-премьер Мантуров посетил Запорожскую область

<p>Мантуров посетил предприятие "Бердянские жатки" в ходе рабочей поездки в Запорожскую область. Обложка ©<a href="http://government.ru/news/49218/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Пресс-служба Правительства РФ</a></p>

Мантуров посетил предприятие "Бердянские жатки" в ходе рабочей поездки в Запорожскую область. Обложка © Пресс-служба Правительства РФ

Вице-премьер, министр промышленности России Денис Мантуров посетил Запорожскую область с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

В ходе поездки Мантуров посетил нефтехимическое предприятие АЗМОЛ, на котором производят смазочные материалы, присадки, антифризы, удобрения и азотные соединения. Также вице-премьер осмотрел предприятие "Бердянские жатки", где производят машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства.

"Для дальнейшего развития и увеличения объёмов производства вице-премьером была поставлена задача привлечь предприятие к участию в федеральных мерах поддержки сельхозмашиностроения. Это позволит предприятию успешно конкурировать с другими российскими предприятиями отрасли", — указано в пресс-релизе.

В завершение визита Мантуров посетил один из магазинов местной торговой сети. Он отметил позитивную динамику по снижению цен на социально значимые товары.

Мантуров отчитался Путину о развитии автозаводов после ухода иностранных компаний

Мантуров отчитался Путину о развитии автозаводов после ухода иностранных компаний

А в июне Лайф сообщал, что Мантуров побывал в Херсонской области. Тогда вице-премьер провёл встречу с врио губернатора региона Владимиром Сальдо, посетил объекты торговли. При этом через несколько минут после отъезда Мантурова ВСУ ударили по Херсонской области британской ракетой Storm Shadow.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Денис Мантуров
  • Политика России
  • Политика
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров