Мантуров отчитался Путину о развитии автозаводов после ухода иностранных компаний

Вице-премьер, министр промышленности РФ Денис Мантуров сообщил, что на автозаводах удалось заменить почти всех зарубежных партнёров, покинувших российский рынок. Об этом он сказал президенту РФ Владимиру Путину, проводившему встречу с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

"Мы по вашему поручению, помните, поставили задачу найти по каждому предприятию замещение… Мы практически по каждому предприятию нашли российского бенефициара, российское предприятие, и они подобрали индустриальных партнёров", — отметил Мантуров.

В качестве примеров он привёл столичный завод "Москвич", новую площадку АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге, запуск "Автотора" в Калининграде, предприятие "Соллерс" в Татарстане. Чиновник подчеркнул, что там не только успешно восстановили работу после ухода иностранных партнёров, но и активно продолжили развитие.