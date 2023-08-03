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3 августа, 10:38

Мантуров отчитался Путину о развитии автозаводов после ухода иностранных компаний

Мантуров заявил, что почти на всех автозаводах РФ замещены иностранные партнёры

Вице-премьер, министр промышленности РФ Денис Мантуров сообщил, что на автозаводах удалось заменить почти всех зарубежных партнёров, покинувших российский рынок. Об этом он сказал президенту РФ Владимиру Путину, проводившему встречу с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

"Мы по вашему поручению, помните, поставили задачу найти по каждому предприятию замещение… Мы практически по каждому предприятию нашли российского бенефициара, российское предприятие, и они подобрали индустриальных партнёров", отметил Мантуров.

В качестве примеров он привёл столичный завод "Москвич", новую площадку АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге, запуск "Автотора" в Калининграде, предприятие "Соллерс" в Татарстане. Чиновник подчеркнул, что там не только успешно восстановили работу после ухода иностранных партнёров, но и активно продолжили развитие.

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Ещё весной сообщалось, что работники завода "Москвич" произвели уже более семи тысяч автомобилей. В этом году планируется выпустить ещё 50 тысяч авто.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Миссуми
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