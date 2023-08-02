Россияне больше не смогут привозить машины из США через Грузию
Грузия ввела ограничения на экспорт и реэкспорт американских машин в Россию
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Власти Грузии с 1 августа ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведённых в США. Об этом сообщает служба доходов Минфина республики.
Изменения связаны с введением одиннадцатого пакета санкций ЕС, который включает в себя запрет на поставку в Россию новых и б/у машин с объёмом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.
"С 1 августа введены ограничения на экспорт/реэкспорт машин, ввезённых на территорию Грузии из США, а ограничения на автомобили, ввезённые из Европы, будут введены с 26 сентября", — уточняется в сообщении ведомства.
По данным Национальной службы статистики Грузии, за первое полугодие страна экспортировала в Россию более 3,7 тысячи легковых машин на общую сумму более 52 миллионов долларов.
Ранее в Грузии призвали активистов, выступающих против россиян, не мешать развивать туризм, а протесты в Батуми в МИД республики назвали намеренной провокацией. Также в начале июля основатель Georgian Airways заявил, что его не интересуют санкции Зеленского, которые он ввёл из-за возобновления Грузией авиасообщения с Москвой в мае.