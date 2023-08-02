Россияне больше не смогут привозить машины из США через Грузию

Власти Грузии с 1 августа ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведённых в США. Об этом сообщает служба доходов Минфина республики.

Изменения связаны с введением одиннадцатого пакета санкций ЕС, который включает в себя запрет на поставку в Россию новых и б/у машин с объёмом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.

"С 1 августа введены ограничения на экспорт/реэкспорт машин, ввезённых на территорию Грузии из США, а ограничения на автомобили, ввезённые из Европы, будут введены с 26 сентября", — уточняется в сообщении ведомства.