Зеленский ввёл санкции в отношении 190 физлиц и 290 компаний преимущественно из России
Зеленский ввёл санкции против более чем 190 физлиц и 290 компаний
Украинский лидер Владимир Зеленский на десять лет ввёл санкции против 191 физлица и 291 компании преимущественно из России. Соответствующий указ появился на сайте главы Незалежной.
Ограничения, в частности, затрагивают звёзд российского шоу-бизнеса, а также руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций. Кроме того, в санкционный список попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая в конце мая возобновила полёты в Россию.
Ранее Лайф писал, что Зеленский ввёл санкции против сенаторов в Совфеде от новых регионов России. В частности, ограничения введены в отношении представителя от ЛНР Дарьи Лантратовой, а также сенаторов от Херсонской области Константина Басюка и от Запорожской — Дмитрия Вороны.
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