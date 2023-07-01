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1 июля, 09:06

Зеленский ввёл санкции в отношении 190 физлиц и 290 компаний преимущественно из России

Зеленский ввёл санкции против более чем 190 физлиц и 290 компаний

Украинский лидер Владимир Зеленский на десять лет ввёл санкции против 191 физлица и 291 компании преимущественно из России. Соответствующий указ появился на сайте главы Незалежной.

Ограничения, в частности, затрагивают звёзд российского шоу-бизнеса, а также руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций. Кроме того, в санкционный список попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая в конце мая возобновила полёты в Россию.

Зеленский ввёл санкции против 33 граждан и юрлиц из РФ сроком на 10 лет

Зеленский ввёл санкции против 33 граждан и юрлиц из РФ сроком на 10 лет

Ранее Лайф писал, что Зеленский ввёл санкции против сенаторов в Совфеде от новых регионов России. В частности, ограничения введены в отношении представителя от ЛНР Дарьи Лантратовой, а также сенаторов от Херсонской области Константина Басюка и от Запорожской — Дмитрия Вороны.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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