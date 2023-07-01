Зеленский ввёл санкции в отношении 190 физлиц и 290 компаний преимущественно из России

Украинский лидер Владимир Зеленский на десять лет ввёл санкции против 191 физлица и 291 компании преимущественно из России. Соответствующий указ появился на сайте главы Незалежной.

Ограничения, в частности, затрагивают звёзд российского шоу-бизнеса, а также руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций. Кроме того, в санкционный список попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая в конце мая возобновила полёты в Россию.