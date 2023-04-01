Зеленский ввёл санкции против 33 граждан и юрлиц из РФ сроком на 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 33 граждан РФ сроком на 10 лет. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Ограничения также касаются 225 российских компаний.

Согласно санкциям, предусмотрено 11 мер, среди которых прекращение торговых операций, блокировка активов, а также аннулирование лицензий. Рестрикции против юрлиц тоже вводятся на срок 10 лет.