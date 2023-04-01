Зеленский на 10 лет ввёл санкции против сенаторов в Совфеде от новых регионов России

Украинский лидер Владимир Зеленский на десять лет ввёл санкции против сенаторов от Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в Совфеде. Соответствующий указ размещён на сайте президента.

Так, ограничения введены в отношении представителя от ЛНР Дарьи Лантратовой, а также сенаторов от Херсонской области Константина Басюка и от Запорожской — Дмитрия Вороны. Наталья Никонорова из ДНР в этот указ не попала, так как против неё на Украине давно действуют санкции.