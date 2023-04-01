Зеленский на 10 лет ввёл санкции против сенаторов в Совфеде от новых регионов России
Украинский лидер Владимир Зеленский на десять лет ввёл санкции против сенаторов от Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в Совфеде. Соответствующий указ размещён на сайте президента.
Так, ограничения введены в отношении представителя от ЛНР Дарьи Лантратовой, а также сенаторов от Херсонской области Константина Басюка и от Запорожской — Дмитрия Вороны. Наталья Никонорова из ДНР в этот указ не попала, так как против неё на Украине давно действуют санкции.
Ранее Лайф писал, что Зеленский ввёл санкции против 33 граждан РФ сроком на 10 лет. Ограничения также касаются 225 российских компаний.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka