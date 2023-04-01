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1 апреля, 14:18

Зеленский на 10 лет ввёл санкции против сенаторов в Совфеде от новых регионов России

Украинский лидер Владимир Зеленский на десять лет ввёл санкции против сенаторов от Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в Совфеде. Соответствующий указ размещён на сайте президента.

Так, ограничения введены в отношении представителя от ЛНР Дарьи Лантратовой, а также сенаторов от Херсонской области Константина Басюка и от Запорожской — Дмитрия Вороны. Наталья Никонорова из ДНР в этот указ не попала, так как против неё на Украине давно действуют санкции.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский ввёл санкции против 33 граждан РФ сроком на 10 лет. Ограничения также касаются 225 российских компаний.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Никита Осипов
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