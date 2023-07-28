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28 июля, 13:25

Прощай, Toyota!: Составлен список японских авто, которые запретят ввозить в Россию в августе

Кадаков объяснил запрет Японии на экспорт в РФ машин с двигателями более 1,9 л

<p>Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011_Toyota_Land_Cruiser_(UZJ200R)_Sahara_wagon_(2011-11-18)_01.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OSX</a></p>

Обложка © Wikipedia / OSX

Япония пытается синхронизировать свои "санкционные рогатки" с Европой и пытается давить на средний класс российского общества. Об этом рассказал главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков, комментируя решение Токио запретить экспортировать в Россию автомобили с объёмом двигателей более 1,9 литра.

"Под планку моторов 1,9 л и больше подпадают автомобили, которые очень часто покупают обычные люди: Toyota RAV4, Nissan X-Trail (у многих моторы 2 л), практически все Subaru. Я уже не говорю про более крупные машины — Land Cruiser и так далее. Сюда попадают и европейские машины, хоть это и меньший поток. Ведь из Японии к нам везли Mercedes, BMW — и с правым рулём, и с левым", — объяснил Кадаков в беседе с RT.

Он обратил внимание на то, что санкции коснутся не только новых, но и подержанных автомобилей. По его прогнозам, поставки б/у машин из Японии сократятся вдвое, а всё, что не будет отправлено на продажу в Россию, перенаправят в другие страны. Для покупателей это выразится в том, что предложений по продаже японских машин станет меньше, а те, что останутся на рынке, станут дороже. Скорее всего, попавшие под санкции автомобили всё равно будут попадать в РФ обходными путями, но это в любом случае плохо скажется на их стоимости.

Эксперты, которые занимаются доставкой машин из Японии в Приморье, отмечают, что до вступления в силу ограничений осталось меньше двух недель. Из-за этого не получится ввезти в РФ те автомобили, которые попадут под запрет с 9 августа.

"Приобрести автомобиль на японском аукционе — не проблема. Но пока его доставят до порта, погрузят на судно — это то время, которого уже нет. Не факт, что купленный даже сегодня автомобиль до 9 августа будет погружён на корабль", рассказал Антон Левандовский в беседе с РИА "ФедералПресс".

Агентство при этом составило список машин, которые подпадают под запрет. В нём Toyota Prius, Honda C-HR, Nissan Note, Toyota Aqua, Toyota Vitz, Honda Freed, Honda Vezel. Что касается автомобилей с объёмом мотора более 1,9 литра, то ограничение затронет все японские хетчбэки, внедорожники и автобусы. То есть россияне могут остаться без Toyota Crown, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Harrier, Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Lexus RX и NX, Nissan Serena. А среди популярных электрокаров с продажи снимут Nissan Leaf.

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Напомним, сегодня подтвердилась информация о том, что Токио с 9 августа вводит запрет на экспорт в Россию автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра. Под ограничение подпадут также автомобили с гибридным двигателем и покрышки для крупногабаритного транспорта. При этом ещё 20 июля правительство Японии не стало подтверждать эти планы.

Юрий Лысенко
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