Прощай, Toyota!: Составлен список японских авто, которые запретят ввозить в Россию в августе

Япония пытается синхронизировать свои "санкционные рогатки" с Европой и пытается давить на средний класс российского общества. Об этом рассказал главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков, комментируя решение Токио запретить экспортировать в Россию автомобили с объёмом двигателей более 1,9 литра.

"Под планку моторов 1,9 л и больше подпадают автомобили, которые очень часто покупают обычные люди: Toyota RAV4, Nissan X-Trail (у многих моторы 2 л), практически все Subaru. Я уже не говорю про более крупные машины — Land Cruiser и так далее. Сюда попадают и европейские машины, хоть это и меньший поток. Ведь из Японии к нам везли Mercedes, BMW — и с правым рулём, и с левым", — объяснил Кадаков в беседе с RT.

Он обратил внимание на то, что санкции коснутся не только новых, но и подержанных автомобилей. По его прогнозам, поставки б/у машин из Японии сократятся вдвое, а всё, что не будет отправлено на продажу в Россию, перенаправят в другие страны. Для покупателей это выразится в том, что предложений по продаже японских машин станет меньше, а те, что останутся на рынке, станут дороже. Скорее всего, попавшие под санкции автомобили всё равно будут попадать в РФ обходными путями, но это в любом случае плохо скажется на их стоимости.

Эксперты, которые занимаются доставкой машин из Японии в Приморье, отмечают, что до вступления в силу ограничений осталось меньше двух недель. Из-за этого не получится ввезти в РФ те автомобили, которые попадут под запрет с 9 августа.

"Приобрести автомобиль на японском аукционе — не проблема. Но пока его доставят до порта, погрузят на судно — это то время, которого уже нет. Не факт, что купленный даже сегодня автомобиль до 9 августа будет погружён на корабль", — рассказал Антон Левандовский в беседе с РИА "ФедералПресс".