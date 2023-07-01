Основатель Georgian Airways заявил, что его не интересуют санкции Зеленского
Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что его не интересуют санкции против него и его предприятия, которые ввела Украина. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
"Меня вообще не интересует, кто там что вводит против меня. Вообще без комментариев оставлю эту тему", — сказал Гаиашвили.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл новые ограничения. В частности, в санкционный список попала авиакомпания Georgian Airways, которая в мае возобновила полёты в Россию. Также под ограничения Киева на 10 лет попал и сам Гаиашвили.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. 19 мая в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы. Премьер республики Ираклий Гарибашвили оказался рад такому стечению событий, хотя ряд граждан Грузии встретили первый самолёт из РФ протестами. Недовольна осталась и президент республики Саломе Зурабишвили, назвав возобновление полётов провокацией. В ответ на это Georgian Airways объявила её персоной нон грата.
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