Основатель Georgian Airways заявил, что его не интересуют санкции Зеленского

Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что его не интересуют санкции против него и его предприятия, которые ввела Украина. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Меня вообще не интересует, кто там что вводит против меня. Вообще без комментариев оставлю эту тему", — сказал Гаиашвили.