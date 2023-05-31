Россиянам предложили новые транзитные рейсы в Европу
Georgian Airways увеличила число рейсов из Москвы в Европу через Тбилиси
Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways расширил географию полётов из Москвы через Тбилиси в Европу. Об этом сообщается на сайте компании.
Так, теперь на сайте отображаются рейсы через грузинскую столицу в Австрию (Вена и Грац), на Кипр (Ларнака), во Францию (Париж, Нанси), в Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Грецию (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италию (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовскую Аравию (Джуф, Даммам). Однако продажа билетов на многие направления пока не началась.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. 19 мая в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили оказался рад такому стечению событий, хотя ряд граждан Грузии встретили первый самолёт из РФ протестами. Недовольна осталась и президент Саломе Зурабишвили, назвав возобновление полётов провокацией. В ответ на это Georgian Airways объявила её персоной нон грата.