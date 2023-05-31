Россиянам предложили новые транзитные рейсы в Европу

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways расширил географию полётов из Москвы через Тбилиси в Европу. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, теперь на сайте отображаются рейсы через грузинскую столицу в Австрию (Вена и Грац), на Кипр (Ларнака), во Францию (Париж, Нанси), в Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Грецию (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италию (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовскую Аравию (Джуф, Даммам). Однако продажа билетов на многие направления пока не началась.