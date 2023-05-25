Рейсы в Париж, Вену, Амстердам: Для россиян открылся ещё один транзитный путь в Европу

Россияне смогут летать в Европу через Тбилиси: авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену с пересадкой в грузинской столице. Соответствующие данные появились на сайте перевозчика. Как уточнил в беседе с RTVI основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили, стартуют рейсы 15 июня.

Так, рейс из Москвы в Париж запланирован на 26 мая. При этом пересадка в Тбилиси продлится час, время в пути — более девяти часов. Стоит билет около 860 долларов (около 69 тысяч рублей). Рейс из Москвы в Вену с часовой пересадкой в Тбилиси состоится 28 мая. Билеты стоят около 635 долларов (около 51 тысячи рублей).