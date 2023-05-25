Рейсы в Париж, Вену, Амстердам: Для россиян открылся ещё один транзитный путь в Европу
Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу с 15 июня
Россияне смогут летать в Европу через Тбилиси: авиакомпания Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену с пересадкой в грузинской столице. Соответствующие данные появились на сайте перевозчика. Как уточнил в беседе с RTVI основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили, стартуют рейсы 15 июня.
Так, рейс из Москвы в Париж запланирован на 26 мая. При этом пересадка в Тбилиси продлится час, время в пути — более девяти часов. Стоит билет около 860 долларов (около 69 тысяч рублей). Рейс из Москвы в Вену с часовой пересадкой в Тбилиси состоится 28 мая. Билеты стоят около 635 долларов (около 51 тысячи рублей).
На сайте Georgian Airways есть информация также о рейсах из Москвы в Амстердам и Тель-Авив с пересадкой в Тбилиси, но продажа билетов пока не открыта.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. 19 мая в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили оказался рад такому стечению событий, хотя ряд граждан Грузии встретили первый самолёт из РФ протестами. Недовольна осталась и президент Саломе Зурабишвили, назвав возобновление полётов провокацией.
ТАСС / Сергей Бобылев