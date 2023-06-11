ВСУ ударили Storm Shadow по Херсонщине через несколько минут после отъезда Мантурова

Минпромторг подтвердил, что глава ведомства и вице-премьер России Денис Мантуров вчера, 10 июня, посещал в Херсонской области район, по которому сразу после его отъезда украинские войска ударили британской ракетой Storm Shadow. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу министерства.

"Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием", — пояснили в Минпромторге.

На вопрос, действительно ли Мантуров был на том месте, по которому через несколько минут после его отъезда был нанесён удар, представитель ведомства ответил утвердительно. К слову, после того, как стало известно о поездке вице-премьера в Херсонскую область, украинские телеграм-каналы разразились угрозами "достать" российского политика в его следующий визит.