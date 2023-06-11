В ВСУ пожаловались на российскую "стену из стали"
WSJ: Бойцы ВСУ пожаловались на подготовку офицеров и технику НАТО
Украинские военные после начала контрнаступления начали жаловаться на недостаточную подготовку командиров, а также на неподходящее качество поставляемой НАТО техники, сообщает издание The Wall Street Journal.
"Они (ВС России. — Прим. Лайфа) просто ждали нас. <...> Повсюду были подготовленные позиции. Это была "стена из стали", — отметил один из бойцов.
Также некоторые украинские солдаты рассказали журналистам издания, что западная техника из-за климата не подходит для ведения боевых действий на территории Незалежной. По их мнению, такое вооружение гораздо лучше подходит для пустынь и городской местности. Это, как подчеркнули в рядах ВСУ, очень сильно затрудняет продвижение наступающих войск.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление украинских войск началось, однако ни на одном участке фронта противник не достиг поставленной задачи. Кстати, провал украинского контрнаступления российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Путин уточнил, что в ходе интенсивных боёв, которые продолжаются уже на протяжении нескольких дней, противнику так и не удалось достичь успеха. По его словам, потери украинской стороны при наступлении значительно превышают соотношение 3 к 1.
Минобороны РФ