Украинские военные после начала контрнаступления начали жаловаться на недостаточную подготовку командиров, а также на неподходящее качество поставляемой НАТО техники, сообщает издание The Wall Street Journal.

"Они (ВС России. — Прим. Лайфа) просто ждали нас. <...> Повсюду были подготовленные позиции. Это была "стена из стали", — отметил один из бойцов.