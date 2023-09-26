Ford приостановил стройку завода в Мичигане из-за протеста работников автопрома

Напомним, что забастовка длится уже почти две недели. В ней участвуют работники крупнейших американских автоконцернов, а именно — General Motors, Ford Motor Company и Stellantis. Участники затянувшегося митинга требуют повышения заработной платы, восстановления льгот и увеличения продолжительности отпусков. Свою позицию бастующие аргументируют ростом прибыли автопроизводителей почти на 100% за последние десять лет. Поддержать их намерен и президент США Джо Байден, который примет участие в протестах 26 сентября.