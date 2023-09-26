Ford приостановил стройку завода в Мичигане из-за протеста работников автопрома
Масштабная забастовка работников автопрома вынудила руководство компании Ford приостановить строительство аккумуляторного завода в Мичигане. О заморозке работ РИА "Новости" рассказал представитель американского концерна.
"Да, это правда", — подчеркнул собеседник издания, комментируя утёкшие данные о планах компании Ford отказаться от реализации проекта под давлением протестующих.
Напомним, что забастовка длится уже почти две недели. В ней участвуют работники крупнейших американских автоконцернов, а именно — General Motors, Ford Motor Company и Stellantis. Участники затянувшегося митинга требуют повышения заработной платы, восстановления льгот и увеличения продолжительности отпусков. Свою позицию бастующие аргументируют ростом прибыли автопроизводителей почти на 100% за последние десять лет. Поддержать их намерен и президент США Джо Байден, который примет участие в протестах 26 сентября.
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ТАСС / AP / Paul Sancya