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25 сентября, 21:06

Байден чуть не отдал 40 миллиардов долларов США в инвестиции

Байден по ошибке пообещал $40 млрд инвестиций в острова Тихого океана

США планируют инвестировать в благоустройство островов Тихого океана 40 миллиардов долларов. Об этом в понедельник, 25 сентября, на саммите в Белом доме заявил американский лидер Джо Байден.

По информации агентства Reuters, позже представитель администрации президента сообщил, что сумма была названа ошибочно: речь идёт только о 40 миллионах долларов.

Также Байден не смог правильно произнести аббревиатурное название программы развития, сказав в итоге, что "неважно, как мы её называем", и пояснив, что она предполагает инвестиции в развитие цифровых технологий тихоокеанских государств.

Большинство американцев считают Байдена слишком старым для нового срока, показал опрос

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Кроме того, президент США сообщил о выделении 20 миллионов долларов на помощь этим странам в борьбе с изменением климата и 600 миллионов — на развитие рыболовства. Американские аналитики объясняют такое наращивание сотрудничества стремлением противостоять Китаю в этом регионе.

А ранее Джо Байден на закрытой встрече со спонсорами кампании по переизбранию на пост главы государства забылся и дважды рассказал одну и ту же историю, причём практически дословно. Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась странным образом оправдаться за скандал, случившийся с американским лидером.

Обложка ©

AP / TASS / Evan Vucci

Лариса Сафронова
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