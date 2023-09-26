Байден чуть не отдал 40 миллиардов долларов США в инвестиции

США планируют инвестировать в благоустройство островов Тихого океана 40 миллиардов долларов. Об этом в понедельник, 25 сентября, на саммите в Белом доме заявил американский лидер Джо Байден.

По информации агентства Reuters, позже представитель администрации президента сообщил, что сумма была названа ошибочно: речь идёт только о 40 миллионах долларов.

Также Байден не смог правильно произнести аббревиатурное название программы развития, сказав в итоге, что "неважно, как мы её называем", и пояснив, что она предполагает инвестиции в развитие цифровых технологий тихоокеанских государств.

Кроме того, президент США сообщил о выделении 20 миллионов долларов на помощь этим странам в борьбе с изменением климата и 600 миллионов — на развитие рыболовства. Американские аналитики объясняют такое наращивание сотрудничества стремлением противостоять Китаю в этом регионе.