Большинство американцев считают Байдена слишком старым для нового срока, показал опрос

Почти половина американцев стала жить хуже при президентстве Джо Байдена, следует из опроса телеканала ABC News и газеты Washington Post.

Так, об этом заявили 44% респондентов, что является "самым высоким показателем в опросах ABC News и Washington Post при любом президенте с 1986 года". Причём только 37% заявили, что одобряют работу Байдена, а 56% — осуждают.

Кроме того, только 30% положительно отозвались об экономической политике американского лидера. И лишь 23% одобрили работу Байдена относительно проблемы с мигрантами на границе с Мексикой.

Более того, по меньшей мере 74% американцев считают Байдена слишком старым для нового срока — на 6% больше, чем в мае текущего года. А 30% признались, что в случае возникновения очередного "шатдауна" в конце финансового года они будут винить в этом именно президента и конгрессменов-демократов.

В то же время бывший президент США Дональд Трамп только укрепляет свои позиции: если в 2021 году, когда он уходил с поста, его работу одобряли только 38%, то сейчас — 48%. На этом фоне показательно мнение 62% демократов, которые считают, что партии лучше выдвинуть на выборы кого-нибудь другого, но не Байдена.