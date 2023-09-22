Байден забылся на встрече со спонсорами и дважды рассказал одну и ту же историю

Американский президент Джо Байден на закрытой встрече со спонсорами кампании по переизбранию на пост главы государства забылся и дважды рассказал одну и ту же историю. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на расшифровку его речи.

Мероприятие проводилось в Нью-Йорке в частной резиденции, где из прессы присутствовал только пул Белого дома. История касалось периода, когда Байден решил стать президентом. По его словам, он не планировал становиться главой государства, поработав на посту вице-президента в администрации Барака Обамы. Однако огромное впечатление на него произвело выступление ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле, штат Виргиния.

"Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита. И я помню, как предыдущий парень сказал, что хорошие люди были по обоим сторонам", — заявил Байден.

Прошло несколько минут, и Байден вновь решил рассказать эту же историю, причём практически дословно.