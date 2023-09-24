Пресс-секретарь Белого дома попыталась оправдать казус Байдена, но опозорилась

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попыталась странным образом оправдаться за скандал, случившийся в Нью-Йорке с американским лидером Джо Байденом, дважды повторившим одну и ту же историю за несколько минут. Об этом передаёт Daily Mail.

Во время очередного брифинга журналисты спросили её, не вызывает ли такое поведение главы государства беспокойство, на что чиновница со смехом заявила, что она и сама на работе иногда повторяется и пересказывает какую-нибудь историю. По её словам, президент США говорил "со страстью", поэтому испытал тогда "невероятно эмоциональный момент".

"Он говорил об этом страстно — и именно поэтому он здесь, он здесь, потому что верит, что может помочь продвинуть эту страну вперёд таким образом, чтобы она достигла наилучших результатов", — заявила Жан-Пьер, подчеркнув, что не обсуждала этот случай с американским лидером.