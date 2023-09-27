Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 03:33

Застрявшие в аэропорту Иркутска туристы отправились на Пхукет через 3 дня

Авиарейс Иркутск – Пхукет состоялся после 74-часовой задержки

Задержанный в Иркутске авиарейс в таиландский Пхукет вылетел из аэропорта спустя несколько дней. Об этом оповестила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ведомстве подчеркнули, что отправка состоялась с отставанием от первоначального графика на 73 часа 58 минут. Выплата положенной пассажирам компенсации взяты на контроль правоохранителей.

"Сегодня в 07:28 (02:28 мск) 383 пассажира благополучно вылетели из аэропорта города Иркутска", — сказано в телеграм-канале прокуратуры.

Китай может запустить прямые рейсы до Казани

Китай может запустить прямые рейсы до Казани

Между тем Россия продолжает расширять список стран, с которыми налажено прямое авиасообщение. Недавно в эту группу вошли, например, Северная Корея, Куба и Мьянма. А вот Молдавия заявила, что не рассматривает возобновление рейсов в РФ.

Обложка ©

Unsplash / Juan Pablo Mascanfroni

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Иркутская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров