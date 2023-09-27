Застрявшие в аэропорту Иркутска туристы отправились на Пхукет через 3 дня

Задержанный в Иркутске авиарейс в таиландский Пхукет вылетел из аэропорта спустя несколько дней. Об этом оповестила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ведомстве подчеркнули, что отправка состоялась с отставанием от первоначального графика на 73 часа 58 минут. Выплата положенной пассажирам компенсации взяты на контроль правоохранителей.