Застрявшие в аэропорту Иркутска туристы отправились на Пхукет через 3 дня
Авиарейс Иркутск – Пхукет состоялся после 74-часовой задержки
Задержанный в Иркутске авиарейс в таиландский Пхукет вылетел из аэропорта спустя несколько дней. Об этом оповестила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
В ведомстве подчеркнули, что отправка состоялась с отставанием от первоначального графика на 73 часа 58 минут. Выплата положенной пассажирам компенсации взяты на контроль правоохранителей.
"Сегодня в 07:28 (02:28 мск) 383 пассажира благополучно вылетели из аэропорта города Иркутска", — сказано в телеграм-канале прокуратуры.
Между тем Россия продолжает расширять список стран, с которыми налажено прямое авиасообщение. Недавно в эту группу вошли, например, Северная Корея, Куба и Мьянма. А вот Молдавия заявила, что не рассматривает возобновление рейсов в РФ.
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