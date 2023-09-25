Санду исключила возобновление авиарейсов в РФ из-за опасений за госбезопасность

Кишинёв не рассматривает вопрос о возобновлении прямых авиарейсов в Россию из-за опасений за государственную безопасность. Такое заявление в интервью турецкому телеканалу TV8 сделала президент Молдавии Майя Санду.

"Нет. Из-за рисков государственной безопасности", — ответила глава республики на соответствующий вопрос журналистов.

Запрет на прямые авиарейсы с Россией действует в республике с 2022 года. Решение о перекрытии воздушной трассы Кишинёв принял после начала спецоперации на Украине. В результате сотни тысяч граждан Молдавии, которые проживают, работают и учатся в РФ, столкнулись с большими трудностями. Впрочем, власти игнорируют многочисленные жалобы, стремясь к одобрению своей деятельности со стороны ЕС.