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25 сентября, 19:56

Санду исключила возобновление авиарейсов в РФ из-за опасений за госбезопасность

Кишинёв не рассматривает вопрос о возобновлении прямых авиарейсов в Россию из-за опасений за государственную безопасность. Такое заявление в интервью турецкому телеканалу TV8 сделала президент Молдавии Майя Санду.

"Нет. Из-за рисков государственной безопасности", — ответила глава республики на соответствующий вопрос журналистов.

Запрет на прямые авиарейсы с Россией действует в республике с 2022 года. Решение о перекрытии воздушной трассы Кишинёв принял после начала спецоперации на Украине. В результате сотни тысяч граждан Молдавии, которые проживают, работают и учатся в РФ, столкнулись с большими трудностями. Впрочем, власти игнорируют многочисленные жалобы, стремясь к одобрению своей деятельности со стороны ЕС.

Первый самолёт вылетел из Москвы на Кубу после возобновления регулярных авиарейсов

Первый самолёт вылетел из Москвы на Кубу после возобновления регулярных авиарейсов

А ровно месяц назад Россия возобновила авиасообщение с Северной Кореей. Оно было прервано после пандемии ковида в 2020 году. Первый за три года рейс из Владивостока в Пхеньян состоялся 25 августа.

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ТАСС / АР / Andreea Alexandru

Илья Пушкарев
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