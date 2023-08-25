Россия возобновила прямое авиасообщение с КНДР

Самолёт авиакомпании Air Koryo вылетел по маршруту Владивосток – Пхеньян, что произошло впервые после прекращения авиасообщения с КНДР из-за ковида в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сегодняшним утром лайнер Air Koryo прилетел из Пхеньяна, судя по всему, без пассажиров. Затем началась регистрация на обратный рейс из Владивостока. Борт покинул аэропорт с опозданием менее чем на час: отправка была запланирована на 6:15 мск, но состоялась в 7:00 мск. Ранее уже сообщалось о возможности возобновления полётов в КНДР.