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25 августа, 07:32

Россия возобновила прямое авиасообщение с КНДР

Из Владивостока в Пхеньян состоялся первый после пандемии рейс Air Koryo

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Самолёт авиакомпании Air Koryo вылетел по маршруту Владивосток – Пхеньян, что произошло впервые после прекращения авиасообщения с КНДР из-за ковида в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сегодняшним утром лайнер Air Koryo прилетел из Пхеньяна, судя по всему, без пассажиров. Затем началась регистрация на обратный рейс из Владивостока. Борт покинул аэропорт с опозданием менее чем на час: отправка была запланирована на 6:15 мск, но состоялась в 7:00 мск. Ранее уже сообщалось о возможности возобновления полётов в КНДР.

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Ранее Лайф писал, что самолёт авиакомпании Chengdu Airlines прилетел из Харбина во Владивосток, совершив первый перелёт из Китая в Приморье. Это первый рейс из Поднебесной с начала пандемии CoViD-19 за три с половиной года.

Татьяна Миссуми
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