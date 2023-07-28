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28 июля, 18:12

Первый за 3,5 года китайский самолёт встретили во Владивостоке водной аркой и самоваром

Самолёт Chengdu Airlines из Харбина совершил посадку во Владивостоке

Самолёт авиакомпании Chengdu Airlines прилетел из Харбина во Владивосток, совершив первый перелёт из Китая в Приморье. Это первый рейс из Поднебесной с начала пандемии CoViD-19 за три с половиной года. Об этом с места событий сообщил корреспондент РИА "Новости".

"Самолёт прибыл, но с примерно получасовой задержкой", уточнил журналист из аэропорта Владивостока.

По информации агентства, Chengdu Airlines планирует возобновить регулярные рейсы между Владивостоком и Харбином. Они будут отправляться два раза в неделю — каждые вторник и субботу.

Посадку воздушного судна торжественно встретили водной аркой. А самих пассажиров после досмотровой зоны приветствовали под русские народные песни на баяне и напоили чаем из самовара. Всего на борту самолёта было 22 человека, один из пассажиров поделился с журналистами, что перед отправкой рейса из Харбина в китайском аэропорту тоже устроили праздничную церемонию.

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К слову, в этом месяце китайское издание China Daily сообщало, что россияне, которые любят летать на курорты прямыми рейсами, вскоре могут открыть для себя ещё одно место отдыха — остров Хайнань. С начала года главный аэропорт острова, расположенный в городе Хайкоу, открыл уже 203 новых маршрута, из них десять являются международными. В планах у воздушной гавани в том числе запустить рейсы в Москву.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Юрий Лысенко
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