Первый за 3,5 года китайский самолёт встретили во Владивостоке водной аркой и самоваром

Самолёт авиакомпании Chengdu Airlines прилетел из Харбина во Владивосток, совершив первый перелёт из Китая в Приморье. Это первый рейс из Поднебесной с начала пандемии CoViD-19 за три с половиной года. Об этом с места событий сообщил корреспондент РИА "Новости".

"Самолёт прибыл, но с примерно получасовой задержкой", — уточнил журналист из аэропорта Владивостока.

По информации агентства, Chengdu Airlines планирует возобновить регулярные рейсы между Владивостоком и Харбином. Они будут отправляться два раза в неделю — каждые вторник и субботу.

Посадку воздушного судна торжественно встретили водной аркой. А самих пассажиров после досмотровой зоны приветствовали под русские народные песни на баяне и напоили чаем из самовара. Всего на борту самолёта было 22 человека, один из пассажиров поделился с журналистами, что перед отправкой рейса из Харбина в китайском аэропорту тоже устроили праздничную церемонию.