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13 июля, 10:01

Билеты на международные рейсы могут подорожать на 40%, предупредили россиян

Совладелец Внуково Ванцев: Авиабилеты на международные рейсы подорожают на 40%

Авиационные билеты на международные рейсы уже в этом году могут подорожать сразу на 40%, предупредил глава совета директоров, совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Он пояснил, что расходы перевозчиков значительно выросли, в особенности увеличилась стоимость технического обслуживания самолётов из-за западных санкций.

"Но не нужно к этому относиться так, что авиакомпании пользуются ситуацией. Со стороны это, может, так выглядит, но всё на самом деле иначе", — сказал Ванцев в беседе с РБК.

Он также отметил, что склады авиакомпаний, где хранятся запчасти для самолётов, позволяют "более-менее нормально существовать" около года. Затем их необходимо будет пополнять, но из-за санкций компоненты сильно подорожали.

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Ранее Минтранс опроверг сообщения о введении нового сбора с авиапассажиров. Как рассказали в пресс-службе ведомства, министерство не ведёт работу ни с АО "Авиагарант", ни с какой-либо другой компанией насчёт создания так называемого резервного фонда помощи пассажирам.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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