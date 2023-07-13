Билеты на международные рейсы могут подорожать на 40%, предупредили россиян

Авиационные билеты на международные рейсы уже в этом году могут подорожать сразу на 40%, предупредил глава совета директоров, совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Он пояснил, что расходы перевозчиков значительно выросли, в особенности увеличилась стоимость технического обслуживания самолётов из-за западных санкций.

"Но не нужно к этому относиться так, что авиакомпании пользуются ситуацией. Со стороны это, может, так выглядит, но всё на самом деле иначе", — сказал Ванцев в беседе с РБК.

Он также отметил, что склады авиакомпаний, где хранятся запчасти для самолётов, позволяют "более-менее нормально существовать" около года. Затем их необходимо будет пополнять, но из-за санкций компоненты сильно подорожали.