Минтранс опроверг сообщения о введении нового сбора с авиапассажиров

Минтранс России опроверг сообщения о введении нового сбора с авиапассажиров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, министерство не ведёт работу ни с АО "Авиагарант", ни с какой-либо другой компанией насчёт создания так называемого резервного фонда помощи пассажирам.

"Информация, опубликованная сегодня в СМИ, в частности, об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда, не соответствует действительности", — приводит ТАСС сообщение Минтранса.

В ведомстве подчеркнули, что ведущие отечественные авиакомпании уже выступили против создания такого фонда, поскольку это не соответствует основным задачам деятельности отрасли, в частности, речь идёт о повышении доступности услуг воздушного транспорта для сограждан.