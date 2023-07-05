Минтранс опроверг сообщения о введении нового сбора с авиапассажиров
Минтранс России опроверг сообщения о введении нового сбора с авиапассажиров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, министерство не ведёт работу ни с АО "Авиагарант", ни с какой-либо другой компанией насчёт создания так называемого резервного фонда помощи пассажирам.
"Информация, опубликованная сегодня в СМИ, в частности, об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда, не соответствует действительности", — приводит ТАСС сообщение Минтранса.
В ведомстве подчеркнули, что ведущие отечественные авиакомпании уже выступили против создания такого фонда, поскольку это не соответствует основным задачам деятельности отрасли, в частности, речь идёт о повышении доступности услуг воздушного транспорта для сограждан.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Минтранс якобы рассматривает введение дополнительного сбора с пассажиров авиакомпаний. Источники издания в авиаотрасли предположили, что его размер может составить от 200 до 300 рублей.
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